شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: القبض على مواطن لارتكابه جرائم منتحلاً صفة رجل أمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جرائم عدة منتحلاً صفة رجل أمن، واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية. وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.