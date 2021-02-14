شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: المرحلة حساسة والالتزام يعيدنا إلى الحالات المنخفضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 282 حالة، و4 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة372,732 حالة، من بينها 2714 حالة نشطة، منها 459 حالة حرجة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي عن المستجدات، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بها لمواجهة ارتفاع الإصابات بالفيروس، مضيفا «نحن في فترة ثمينة لمواجهة ارتفاع الإصابات، اجتهدوا في تطبيق الإجراءات».

وقال «رصدنا ارتفاعا في بعض مناطق المملكة، والبعض الآخر تحت السيطرة، نحن أمام أمرين إما الانخفاض في منحنى الإصابات، أو الارتفاع بسبب إهمال البعض، الحالات الحرجة بسبب كورونا في ارتفاع. نحن في مرحلة حساسة والالتزام يعيدنا إلى الحالات المنخفضة».

وتابع «تعقيم اليدين بشكل جيد وبالطريقة الصحيحة يحد من انتقال عدوى الفيروس، كما أن لقاحات كورونا وصلت إلى المملكة، وعلى الجميع التسجيل للحصول على اللقاح، فالمملكة كانت ولا زالت من أوائل الدول التي وفرت اللقاح للمواطن والمقيم بالمجان».

ونوه العبدالعالي إلى أن معظم اللقاحات المعتمدة قادرة على مواجهة تحورات الفيروس، مضيفا «كونوا واثقين لدينا جهات لا تعتمد إلا اللقاحات المأمونة». وأردف بالقول «التهاون يجعلنا نعود إلى نقطة الصفر ولا نريد أن يحصل ذلك».

من جانبه أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب خلال المؤتمر أنه لن يكون هناك منع للتجول في حال التزام المجتمع بالتدابير الصحية والوقائية، لافتا إلى أن تشديد الإجراءات يكون وفق ما تراه الجهات المختصة.

وأكد أنه جرى القبض على عدد من الأشخاص الذين روجوا الإشاعات، مضيفا «مستمرون في تنفيذ متابعة رصد المخالفين للإجراءات الوقائية في الاستراحات وغيرها». وقال «إن الرياض كانت الأولى في عدد المخالفات خلال الأسبوع الماضي»، مبينا أنه يمكن الاعتراض على مخالفات الإجراءات الوقائية عبر منصة أبشر.

توزيع الحالات على المناطق

الرياض 167

الشرقية 64

مكة المكرمة 40

المدينة المنورة 7

حائل 5

تبوك3

القصيم 5

نجران 4

جازان 5

عسير7

الباحة 2

الجوف9

الحدود الشمالية4

إجمالي الحالات

الإصابات372,732

الحالات النشطة 2714

المتعافون363,585

الوفيات6433