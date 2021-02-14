شكرا لقرائتكم خبر نقص متطلبات التصاريح يكبل معارض سيارات عكيشية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين ألزمت الجهات ذات العلاقة أرباب معارض السيارات بالعاصمة المقدسة أخيرا بالنقل إلى المعارض الجديدة بمدينة السيارات بالعكيشية، فوجئ الجميع بأنها مجرد بنية تحتية فقط وغير جاهزة لاستقبال السيارات، حيث تنقصها التشطيبات النهائية من مكاتب وأرضيات وغيرها، إضافة إلى عدم اكتمال متطلبات استخراج التصاريح لجهات حكومية.

وأوضح بعض أرباب معارض السيارات لـ»مكة» أن معاناتهم مع موقع المعارض الجديدة ترجع إلى عام 1431هـ، عندما دفعت مبالغ حينها لأمانة العاصمة المقدسة بغرض تأجير مواقع السيارات بالعكيشية لهم كبديل لمعارض السيارات الموجودة في العابدية، لافتين إلى أنهم مكثوا فترة طويلة دون توقيع العقود، حتى فوجئوا بتحويلهم إلى مستثمر جديد لأرض المعارض الجديدة، وبعد شكاوى إلى جهات متعددة، عقد اجتماع بين أرباب المعارض والمستثمر، حيث تعهدت الأمانة وقتها بتسهيل نقل المعارض إلى موقع جديد مجهز بالكامل من قبل المستثمر وعمل التراخيص اللازمة لذلك.

وأضافوا بأنهم فوجئوا عندما توجهوا لاستلام المعارض في بداية جمادى الأولى الماضي بموجب العقد الموقع مع المستثمر بأن المعارض غير جاهزة تماما، حيث لا مكاتب ولا أرضيات فقط هناقر وتأسيس كهرباء وسباكة، الأمر الذي جعلهم يكملون التشطيبات النهائية للمعارض بأنفسهم، ومن ثم تقتطع المبالغ من الدفعة الثانية المتفق عليها مع المستثمر، مشيرين إلى أن المشروع تنقصه متطلبات كثيرة، مما أدى لتوقف استخراج التصاريح من بعض الجهات الحكومية، حيث تعرض الأمر للتعقيد، وخسائر مالية لتوقف أعمال البيع والشراء منذ الأشهر الماضية، بدعوى النقل إلى المعارض الجديدة.

وطالب أرباب المعارض الجهات ذات العلاقة بتسهيل حصولهم على التصاريح لمعاودة مزاولة البيع والشراء وتعويض الخسائر المالية نتيجة التوقف الذي عانوا منه طيلة الأشهر الماضية.

في المقابل أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف للصحيفة أن الأمانة تولي المشاريع التنموية والتطويرية اهتماما بالغا بدعم سخي من الدولة ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، حيث وجه بالاستفادة من جميع المناطق الحيوية المحيطة بالمشاعر المقدسة.

وفيما يخص مواقع معارض السيارات القديمة بالعابدية فإنها من ضمن نطاق حمى المشاعر المقدسة، وسبق إصدار فتوى ‏من هيئة كبار العلماء بالاستفادة منها لتقديم خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وشرعت الأمانة في تنفيذ مشاريع تطويرية على امتداد طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (الدائري الرابع) ونقل العديد من الخدمات خارج النطاق العمراني.

عن الموقع الجديد للمعارض

«مدينة السيارات» يعد الموقع من أكبر المشاريع التطويرية في مكة

يقع على مساحة 4.5 ملايين م 2

صمم بمعايير حضارية

ربط بجميع الخدمات البلدية لتشغيله بأعلى المعايير المطلوبة

يضم خدمات:

البيع والشراء

التأجير والصيانة

الزينة وقطع الغيار

التشليح

خدمات أخرى