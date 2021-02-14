هشام سعيد متحدثا رسميا لوزارة الحج والعمرة

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يأتي القرار في إطار حرص الوزارة على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية لإبراز رسالة الوزارة إعلاميا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أمس، قرارا بتكليف وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد متحدثا رسميا للوزارة.يأتي القرار في إطار حرص الوزارة على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية لإبراز رسالة الوزارة إعلاميا.

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