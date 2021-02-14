تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوما إضافيا

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وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أنه إلحاقا بالبيان الصادر في 21 جمادى الآخرة 1442 ه الموافق 3 فبراير 2021 م، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد( كوفيد 19 )، ولأهمية تكثيف الجهودلتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة، خصوصا مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع
المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي، ولأهمية إتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التالية مدة 20 يوما إضافيا بدءا من العاشرة من مساء الأحد 2 / 7 / 1442 ه الموافق 14 / 2 / 2021 م، ليكون الإجمالي 30 يوما قابلة للتمديد.
الإجراءات شملت:
- لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصا.
- إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.
- إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية.
- تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.
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