تعاون بين جامعة المؤسس وجمعية تقويم الأسنان

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وتهدف الاتفاقية إلى بلورة الجهود لخدمة المجتمع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي أمس، اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية لتقويم الأسنان، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ورئيس الجمعية الدكتور محمد الحربي.وتهدف الاتفاقية إلى بلورة الجهود لخدمة المجتمع.

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