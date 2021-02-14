دورة تدريبية عن الاختبارات التكيفية

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واشتمل محتوى الدورة التي قدمها خبراء دوليون متخصصون في الاختبارات التكيفية، وبحضور نحو 30 مشاركا من منسوبي ومنسوبات الهيئة، على عدد من المحاور، منها: التعريف بالاختبارات التكيفية وبنائها وأساليب تقويمها، وتم التطرق أيضا إلى بحوث المحاكاة والبرامج المستخدمة في ذلك.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، وبالتعاون مع البنك الدولي، الدورة التدريبية المكثفة عن الاختبارات التكيفية متعددة المراحل (Multistage Testing)، التي افتتحها رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان، واستمرت ثلاثة أسابيع.واشتمل محتوى الدورة التي قدمها خبراء دوليون متخصصون في الاختبارات التكيفية، وبحضور نحو 30 مشاركا من منسوبي ومنسوبات الهيئة، على عدد من المحاور، منها: التعريف بالاختبارات التكيفية وبنائها وأساليب تقويمها، وتم التطرق أيضا إلى بحوث المحاكاة والبرامج المستخدمة في ذلك.

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