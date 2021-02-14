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الصحة تطلق حملة لتوعية المؤثرين على الفئات الأكثر تأثرا بمضاعفات كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دشنت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار سند لهم تستهدف خلالها الأشخاص المؤثرين المباشرين على الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا، ومن أبرزهم كبار السن، المصابون بسمنة مفرطة، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتحث الحملة الأشخاص المؤثرين للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مثل لبس الكمامة-التباعد-تعقيم اليدين-تلقي اللقاح؛ ليكونوا سنداً لهذه الفئات, وذلك تزامناً مع تزايد الحالات في هذه الفترة الحرجة.

وتتضمن أهداف الحملة التذكير بالفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات «كوفيد -19» والتأكيد بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأخذ اللقاح المضاد لكورونا، إضافةً إلى التقليل من نسبة الإصابات للفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفاته.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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