شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العيسى يكشف أول من استخدم العنصرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أن ابليس أول من استخدم العنصرية وذلك عندما رفض السجود لآدم عليه السلام لما أمره الله بذلك.

وأكد العيسى أن العنصرية والكراهية بينهما ترابط ولا سيما في الأطروحات المعاصرة وإن كان بينهما عموم وخصوص.

وأضاف أن الكراهية تولد العنصرية بشكل تلقائي أما العنصرية فينتج عنها الكراهية لكن ليس دائمًا، مبينا أن العنصرية هي الاعتقاد بأن الانتماء العرقي أو المهني أو نحو ذلك يكسب في حد ذاته تفوقًا وعلوًا على الآخرين”.