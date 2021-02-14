شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري عن تزايد إصابات كورونا: الوضع حساس ونقف عند مفترق طرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري الباطنة والأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور علاء العلي، أن منحنى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يتصاعد بشكل أكبر من التعافي، مشددًا على أن الوضع حساس ونحن نقف على مفترق طرق.

وأوضح العلي: " الوضع حساس ونحن نقف عند مفترق طرق.. منحنى الإصابات يتزايد ما بين 250 ـ 350 حالة يوميًا، كما أن التعافي يتراجع أمام الإصابات الجديدة، وقبل 12 شهرًا من الآن كان النسبة بين الجانبين طيبة، وأعتقد أن الأمور ما زالت في المتناول يمكن السيطرة عليها ووعي المواطن سيكون الفيصل في هذا الأمر"٠

وأضاف" لا يمكن اعتبار الأسبوع المقبل هو التحدي بالنسبة للمنحنى؛ لأن تضاعف الإصابات الفيروسية يتم بشكل لوغاريتمي، والخوف يكمن في تضاعف الأرقام، بحيث تصبح الـ300 إصابة 700 حالة، والأمر غامض للجميع، ولا ندري ما إذا كانت هناك موجة ثانية من عدمه، ولكن ما نثق فيه هو وعي الشعب بخطورة الوضع".