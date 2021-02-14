شكرا لمتابعة خبر عن 7 حالات لا تعويض فيها لأصحاب الشحنات التالفة أو المفقودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت مؤسسة البريد، عن الحالات التي لا يحق فيها لأصحاب الطرود والشحنات التي تعرضت للفقدان أو التلف المطالبة بالتعويض.

وأوضحت مؤسسة البريد، أنه تنتفي مسؤولية مرفق البريد عن حالات المصادرة التي تتم طبقًا للنظم الداخلية لبلد المورد أو المصدر.

وتضمنت الحالات الآتي: احتواء أي بعيثة بريدية صادرة أو واردة للمملكة على أي مادة مما نصت علية المادة الأولى من لائحة الممنوعات البريدية وإجراءات معالجتها في حاله الاشتباه أو أي مادة أخرى في نفس اللائحة، عدم استكمال البيانات ومتطلبات التعويض من قبل العميل خلال 14 يومًا عبر البريد الإلكتروني المرسل للعميل، خطأ المرسل أو إهماله.

وشملت الحالات: التلف الذاتي للشحنة بسبب طبيعة محتوياتها، القوة القاهرة المؤدية إلى تلف الشحنة أو تلف المستندات الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير الشحنة، انقضاء مدة حفظ الشحنة المنصوص عليها في لائحة حفظ المستندات البريدية والاستعلامات البريدية وإتلاف أو بيع أو مصادرة المواد البريدية التي انتهت مدة حفظها، مرفق البريد غير مسئول عن فقد أو تلف أو تأخير أو الخطأ في معالجة أي مادة بريدية صدرت بالطريق العادي غير المسجل.