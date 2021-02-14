شكرا لمتابعة خبر عن آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة حال الاستقالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف نظام العمل في المملكة، عن آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في حال الاستقالة.

وتضمنت الآلية: أقل من سنتين لاتوجد مكافأة، من سنتين إلى 5 سنوات ثلث المكافأة عن كل سنة، من 5 سنوات إلى أقل من عشر سنوات ثلثي المكافأة عن كل سنة، من 10 سنوات فأكثر المكافأة كاملة عن كل سنة.

وكانت الموارد البشرية أوضحت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

وتعتبر التسوية الودية، المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل وتتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة؛ لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.