شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تكدس العمالة السائبة بحي البطحاء في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رصدت قناة الإخبارية اليوم الأحد؛ تكدسًا للعمالة السائبة والمخالفة في حي البطحاء بالرياض، دون تقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وبين مقطع الفيديو، لحظة هروب عدد من العمالة لحظة اقتراب مراسل الإخبارية وكاميرا القناة منهم، فيما قال أحد الوافدين من جنسية آسيوية: "ما في كورونا" ٠

وأظهر تكدس العمالة السائبة في الأحياء والأزقة بحي البطحاء، بالإضافة إلى التزاحم داخل سيارات الأجرة التي كانت تحمل ستة أشخاص.