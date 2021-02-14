شكرا لمتابعة خبر عن ‏الصحة توضح سبب ظهور المسحة إيجابية رغم مرور 20 يومًا من الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن المسحة يمكن أن تكون إيجابية حتى بعد مرور 20 يومًا من الإصابة بكورونا، وذلك في حال كان المصاب حالته حرجة.

وأوضح متحدث الصحة أنه في حال استمرار المسحة إيجابية للمصاب بعد مرور 10 أيام، وكان آخر 3 أيام دون أعراض ينطبق عليه تعريف التعافي.

وأشار إلى أن ظهور المسحة إيجابية بعد التعافي تكون بنسبة ضئيلة، وإذا استمرت أسابيع لا يعني أن الفيروس موجود ولكن تكون بقايا منه غير نشطة وغير معدية