طبيب سعودي: منحنى إصابات كورونا يتصاعد بشكل أكبر من التعافي.. ونقف عند مفترق طرق

أكد استشاري الباطنة والأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور علاء العلي، أن منحنى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يتصاعد بشكل أكبر من التعافي، مشددًا على أن الوضع حساس ونحن نقف على مفترق طرق.

وقال العلي في مداخلة مع قناة «الإخبارية»: الوضع حساس ونحن نقف عند مفترق طرق.. منحنى الإصابات يتزايد ما بين 250 ـ 350 حالة يوميًا، كما أن التعافي يتراجع أمام الإصابات الجديدة، وقبل 12 شهرًا من الآن كان النسبة بين الجانبين طيبة.

وأضاف: أعتقد أن الأمور ما زالت في المتناول ـ يمكن السيطرة عليها ـ ووعي المواطن سيكون الفيصل في هذا الأمر، ولا يمكن اعتبار الأسبوع المقبل هو التحدي بالنسبة للمنحنى؛ لأن تضاعف الإصابات الفيروسية يتم بشكل لوغاريتمي، والخوف يكمن في تضاعف الأرقام، بحيث تصبح الـ300 إصابة 700 حالة.

وتابع: الأمر غامض للجميع، ولا ندري ما إذا كانت هناك موجة ثانية من عدمه، ولكن ما نثق فيه هو وعي الشعب بخطورة الوضع.

فيديو | مراسل #الإخبارية: التزام تام بالإجراءات الاحترازية في ممشى الملك عبدالله بـ #الرياض pic.twitter.com/0Qq9GeFbHV — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 14, 2021

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