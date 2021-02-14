«البريد السعودي»: 7 حالات لا تعويض فيها لأصحاب الشحنات التالفة أو المفقودة

أوضحت مؤسسة البريد السعودي الحالات التي لا يحق فيها لأصحاب الطرود والشحنات التي تعرضت للفقدان أو التلف المطالبة بالتعويض.

وأشارت مؤسسة البريد، عبر موقعها الرسمي، إلى أنه تنتفي مسؤولية مرفق البريد عن حالات المصادرة التي تتم طبقًا للنظم الداخلية لبلد المورد أو المصدر.

وحصر البريد السعودي الحالات التي لا يتم فيها تعويض أصحاب السحنات التالفة أو المفقودة، وذلك يكون في حال تحقق إحدى هذه الحالات التالية:

- احتواء أي بعيثة بريدية صادرة أو واردة للمملكة على أي مادة مما نصت علية المادة الأولى من لائحة الممنوعات البريدية وإجراءات معالجتها في حاله الاشتباه أو أي مادة أخرى في نفس اللائحة.

- عدم استكمال البيانات ومتطلبات التعويض من قبل العميل خلال 14 يومًا عبر البريد الإلكتروني المرسل للعميل.

- خطأ المرسل أو إهماله.

- التلف الذاتي للشحنة بسبب طبيعة محتوياتها.

- القوة القاهرة المؤدية إلى تلف الشحنة أو تلف المستندات الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير الشحنة.

- انقضاء مدة حفظ الشحنة المنصوص عليها في لائحة حفظ المستندات البريدية والاستعلامات البريدية وإتلاف أو بيع أو مصادرة المواد البريدية التي انتهت مدة حفظها.

- مرفق البريد غير مسئول عن فقد أو تلف أو تأخير أو الخطأ في معالجة أي مادة بريدية صدرت بالطريق العادي غير المسجل.

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