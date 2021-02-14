«الأرصاد»: تساقط الثلوج وحرارة تحت الصفر على بعض مناطق المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أن الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج يومي الأربعاء والخميس، على أنحاء متفرقة من المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه: تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج يومي الأربعاء والخميس على مرتفعات منطقة تبوك «اللوز، علقان، الظهر، الزيتة»، كذلك على الأطراف الشمالية لمنطقتي الجوف «طبرجل، القريات» والحدود الشمالية «عرعر، طريف، حزم،الجلاميد».

وأضاف المركز: يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة من مساء الأربعاء على شمال وغرب المملكة، ثم وسط وشرق المملكة.

وتوقّع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى يومي الخميس والجمعة من «-1» تحت الصفر إلى «4» درجات مئوية على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وشمال منطقة المدينة المنورة».

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