التحالف: تدمير 345 صاروخًا حوثيًا و515 طائرة مسيّرة استهدفت المملكة منذ 2015

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، اليوم الأحد، أن التحالف، اعترض أكثر من 345 صاروخاً باليستياً و515 طائرة مسيرة استهدفت المملكة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، منذ بدء عمليات التحالف في اليمن، قبل 6 أعوام.

وقال المالكي، في تصريحات لقناة «العربية»، إن قوات «التحالف» رصدت ودمرت منذ العام 2015، 62 قاربًا سريعًا ومفخخًا، كما تم تدمير 204 ألغام بحرية.

وقال المالكي: إن تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران، مشددًا على أن «المدنيين والأعيان المدنية، خط أحمر».

وأكد المالكي، أن «التحالف سيرد بشكل حازم، وفقا للقوانين الدولية». وتابع قائلا: «التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي، وليس بشكل عشوائي». حسب «العربية».

وكشف أن قوات «التحالف» اعترضت أكثر من 345 صاروخًا باليستيًا و515 طائرة مسيرة، مشيرًا إلى مقتل أكثر من 700 حوثي خلال الأربعة أيام الأخيرة، بمواجهات مع الجيش اليمني وبغارات جوية للتحالف.

معتبرًا أن الميليشيات تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية.

تصريحات المالكي، جاءت بعد أن أعلن «التحالف» في وقت سابق اليوم، تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.

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