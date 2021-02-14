«الصحة» تطلق «سند لهم» لتوعية المؤثرين على الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار «سند لهم», تستهدف خلالها الأشخاص المؤثرين المباشرين على الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا، ومن أبرزهم «كبار السن، المصابون بسمنة مفرطة، وأصحاب الأمراض المزمنة».

وتتضمن الحملة حث الأشخاص المؤثرين للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مثل «لبس الكمامة-التباعد-تعقيم اليدين-تلقي اللقاح»؛ ليكونوا سنداً لهذه الفئات, وذلك تزامناً مع تزايد الحالات في هذه الفترة الحرجة.

وتشمل أهداف الحملة التذكير بالفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» والتأكيد بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأخذ اللقاح المضاد لكورونا، إضافةً إلى التقليل من نسبة الإصابات للفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفاته.

وتأتي هذه الحملة امتداداً لجهود الصحة في توعية المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته، وإرشاد أفراده للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

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