«إغاثي الملك سلمان» يكشف أهداف مشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين

عدّد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أهداف مشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين.

وكتب مركز الملك سلمان للإغاثة، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «يعمل مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن على تقديم التأهيل الشامل للأطفال المتضررين عبر برامج متخصصة في مختلف المجالات».

وأشار مركز الملك سلمان، إلى أن مشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين يعمل على تحقيق النتائج التالية:

- إعادة تأهيل الأطفال نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا ودمجهم في المجتمع.

- إلحاقهم بالمدارس ومتابعة تعليمهم.

- تقديم التدريب الحرفي لأسرهم.

- تأسيس لجان مجتمعية وتدريب أعضائها على نشر ثقافة حقوق الطفل وتوعية المجتمع بحماية الأطفال ومحاظر التجنيد.

ونوّه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن مجالات التأهيل تشمل الجانب النفسي والاجتماعي والصحي والتعليمي والرياضي والفني والثقافي والمسرحي.

وأضاف المركز، عبر موقعه الإلكتروني، أن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن استفاد منه 530 مستفيدًا بشكل مباشر من الأطفال منذ بداية المشروع عام 2017 حتى الآن، لافتًا أن هناك 60.560 مستفيدًا غير مباشر من أولياء أمور الأطفال منذ بداية المشروع حتى تاريخه.

وكشف مركز الملك سلمان للإغاثة، أن المشروع يهدف إلى توعية أولياء أمور الأطفال بمخاطر التجنيد لهذه الفئة، والعمـل علـى إيجاد بيئة أسرية سليمة من خلال عقد الدورات التوعوية والتثقيفية والتعريف بالقوانين التي تجرم تجنيد الأطفال.

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