الإطاحة بشخص في الطائف نشر مقطعًا استعرض فيه قيادته مركبة بسرعة عالية

أعلن المرور السعودي، اليوم الأحد، ضبط قائد مركبة نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض فيه قيادته المركبة بشكل مسرع في الطائف.

وفي بيان له، قال المرور: مرور محافظة الطائف ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار إلى أنه ستتم إحالة السائق إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. تفاصيل الاعتداء على حارس القنصلية الفرنسية بجدة.. و«الحج والعمرة» تنفي «شائعة نوفمبر»