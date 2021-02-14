«الأرصاد» عن طقس الاثنين: سحب وأمطار رعدية على 8 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر مناطق عدة في المملكة، الاثنين، بسحب رعدية وهطول أمطار رعدية.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال مركز الأرصاد، إن مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة» ومنطقة القصيم، تتأثر بسماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية.

وتوقع مركز الأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من الحدود الشمالية، مشيرًا إلى نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر مركز الأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الاثنين:

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