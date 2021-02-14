بالصور.. «زراعة القصيم» تكافح أسراب الجراد الصحراوي

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، عن حجم أعمال فرق الاستكشاف والمكافحة التابعة له خلال شهر فبراير الحالي؛ حيث تم مسح 46081 هكتارًا، ومعالجة 32380 هكتارًا في المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي، أن هناك كثافة لتحركات أسراب الجراد الصحراوي التي تغزو المنطقة هذه الفترة مع اتساع وتشتت لهذه الأسراب بفعل العوامل البيئية والجوية وحركتها ضمن موسم التكاثر الشتوي والربيعي وكذلك مشاهدة مجاميع الدبا في محافظات عدة.

وأضاف الرجيعي أن أعمال المكافحة تتم حاليًّا بالطائرات على مجاميع الدبا حديث الفقس في محافظة الشماسية كما تتم أعمال المكافحة على الأسراب التي غزت المنطقة خلال بداية فبراير الحالي في محافظات عنيزة والمذنب وعيون الجواء والبكيرية ومركز قصيباء وروض الجواء وغاف الجواء والعديد من المحافظات والمراكز؛ حيث شهادة ظهور أسراب هائلة من الجراد الصحراوي.

كما أشار لمتابعة أمير المنطقة لهذه الجهود وحرصه على السرعة في التعامل معها وحماية المزارعين من أثرها.

مؤكدًا أن الوضع العام ما زال خاضعًا للمتابعة مع استمرار الاستكشاف المكثف، والمكافحة المباشرة داعياً جميع النحالين ومربي الماشية في المنطقة للتعاون مع الفرق العاملة في مكافحة الجراد الصحراوي، وذلك بالتحرك الفوري عندما يتطلب الأمر ذلك حفاظاً على مواردهم وتسهيلاً لعمليات الفرق، كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عند مشاهدة الجراد الصحراوي على رقم البلاغات الموحد من أجل القضاء على الإصابة في حينها.

مشيرًا إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تواصل دعمها اللامحدود لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في جميع مناطق المملكة، كما قامت وبمتابعة مباشرة من الوزير ونائبه بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد، والحد من أضراره على القطاع الزراعي.

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