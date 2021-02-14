10 درجات مئوية معدل انخفاض الحرارة

توقع الباحث بالطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية المميزة، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة منخفضًا جويًا عملاقًا لم تشهده منذ عدة سنوات يؤثر على شرق البحر المتوسط، ويبدأ تأثير المنخفض الثلاثاء، مشيرًا إلى أن هذا المنخفض مصحوبًا برياح وثلوج وعواصف وأمطار وسيول على لبنان وسوريا وفلسطين والأردن وشمال مصر وشمال السعودية

وذكر الحصيني أن انخفاض درجات الحرارة ستكون بمعدل 5 إلى 10 درجات مئوية عما كانت عليه متوسط هذا الأسبوع إذ ستعود الأجواء الباردة بنهاية الأسبوع الجاري والأسبوع القادم.

وأبان الحصيني أن تأثيرات المنخفض الجوي على المملكة يبدأ بارتفاع درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات عما كانت عليه الجمعة الماضية، بدءًا من اليوم الإثنين، ويستمر هذا الارتفاع 3 أيام، بعدها تكون هناك رياح سطحية مثيرة للأتربة تليها هطول أمطار على تبوك والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة، ومنطقة مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، والرياض، والمنطقة الشرقية، مضيفًا أن الأمطار تتفاوت من الخفيفة إلى المتوسطة والغزيرة في بعض المناطق مصحوبة بحبات البرد، كما أن هناك فرصة لتساقط الثلوج على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك، خاصة المرتفعات منها.

مناطق ومدن متأثرة

الرياض

الإثنين 28 - 14

الثلاثاء 30 - 15

الأربعاء 31 - 17

الخميس 24 - 13

أبها

الإثنين 22 - 10

الثلاثاء 23 - 11

الأربعاء 23 - 12

الخميس 20 - 11

تبوك

الإثنين 26- 11

الثلاثاء 23 - 10

الأربعاء 14 - 07

الخميس 12 - 03

طريف

الإثنين 22 - 09

الثلاثاء 20 - 07

الأربعاء 10 - 05

الخميس 08 - 01

عرعر

الإثنين 26 - 12

الثلاثاء 25- 10

الأربعاء 19- 09

الخميس11 - 05

* المصدر: المركز الوطني للأرصاد