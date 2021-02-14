900 ألف مستفيد من مسك الخيرية



كشف التقرير السنوي لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» لعام 2019 عن أعداد المستفيدين من جميع مبادرات وبرامج مسك الخيرية، إذ وصل إلى أكثر من 900 ألف مستفيد، كما تعددت البرامج ووصلت إلى ما يزيد على 94 برنامجًا متنوعًا، وإطلاق أكثر من 3700 ورشة عمل وجلسة حوارية، استفاد منها ما يقارب المليون شاب وشابة.

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