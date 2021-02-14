10 جهات حكومية تنضم لمنصة المخالفات

كشف مركز المعلومات الوطني عن بلوغ عدد الجهات الحكومية المنضمة إلى المنصة الوطنية للمخالفات إلى 10 جهات، من بينها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والأمن العام (مخالفات الذوق العام، مخالفات منع التجول، مخالفات شموس)، حيث تقوم تلك الجهات حاليا بتسجيل مخالفاتها في المنصة، وبإمكان المنشآت والمواطنين والمقيمين دخول المنصة والاستعلام عن المخالفات المرصودة عليهم وإدارتها.

الاعتراض غير متوفر

أكدت المنصة أن القادم إلى المملكة العربية السعودية كزائر وتم تسجيل مخالفة عليه يستطيع الاستعلام عن مخالفته من خلال المنصة الوطنية للمخالفات برقم الحدود ورقم المخالفة، وإذا كان رقم الحدود غير معروف فبإمكانه الاستفادة من خدمة الاستعلام عن رقم الحدود والموجودة في أبشر أفراد.

ويتذمر زوار المنصة من عدم توفير نافذة إلكترونية للاعتراض على المخالفات المسجلة، إذ يتم توجيه المعترضين إلى مراجعة الجهة التي قامت بتسجيل المخالفة.

الجهات الـ10 المنضمة للمنصة

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الأمن العام (مخالفات الذوق العام، مخالفات منع التجول، مخالفات شموس).

الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.

وزارة السياحة.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وزارة التجارة.

الدفاع المدني.

وزارة الإعلام.

المالية.