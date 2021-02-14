ضبط 120 طنا من الحطب

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أكثر من 120 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع في مستودع بجنوب مدينة الرياض، يديره مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية والسودانية، مما يعد مخالفة لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات، الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة في وزارة البيئة والمياه والزراعة.