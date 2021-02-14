السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 88,193 إصابة مؤكدة و 3,317 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 88,193 إصابة مؤكدة و 3,317 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,417,468 ، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 482,536 .

// انتهى //

23:02ت م

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واشنطن 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 88,193 إصابة مؤكدة و 3,317 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,417,468 ، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 482,536 .// انتهى //23:02ت م0203

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