السعودية اليوم / الكويت تسجل 798 إصابة جديدة بكورونا



الكويت 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 798 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الكويتية اليوم في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 177701 ، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 950 .

// انتهى //

22:38ت م

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الكويت 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسسجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و5 وفيات.وأوضحت الصحة الكويتية اليوم في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 177701 ، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 950 .// انتهى //22:38ت م0200

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