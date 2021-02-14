السعودية اليوم / الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تجتمع ورؤساء تحرير الصحف السعودية



الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

عقدت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المهندسة إسراء عسيري، اليوم، لقاءً ورؤساء تحرير الصحف

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل الصحافي، إضافة لمستجدات قطاع الإعلام والإعلام الرقمي وسبل تطويرها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

وأكدت المهندسة إسراء عسيري، اهتمام معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بالصحف السعودية، ودعمها لتقوم بدورها الفاعل على كافة المستويات.

كما تم الاتفاق على بدء المرحلة الأولية بتمكين المؤسسات الصحفية وسبل التعاون بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الصحفيين السعوديين وتطوير خطط التحول الرقمي للصحف وتنظيم وضع العاملين في قطاع الإعلام.

// انتهى //

22:35ت م

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الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسعقدت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المهندسة إسراء عسيري، اليوم، لقاءً ورؤساء تحرير الصحف السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي.وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل الصحافي، إضافة لمستجدات قطاع الإعلام والإعلام الرقمي وسبل تطويرها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .وأكدت المهندسة إسراء عسيري، اهتمام معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بالصحف السعودية، ودعمها لتقوم بدورها الفاعل على كافة المستويات.كما تم الاتفاق على بدء المرحلة الأولية بتمكين المؤسسات الصحفية وسبل التعاون بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الصحفيين السعوديين وتطوير خطط التحول الرقمي للصحف وتنظيم وضع العاملين في قطاع الإعلام.// انتهى //22:35ت م0199

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