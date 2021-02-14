السعودية اليوم / هولندا تسجل 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أمستردام 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

سجلت هولندا 3497 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المعهد الصحي الهولندي في بيان له إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بلغت 1,029,534 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 14819 .

// انتهى //

22:29ت م

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أمستردام 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسسجلت هولندا 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 23 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار المعهد الصحي الهولندي في بيان له إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بلغت 1,029,534 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 14819 .// انتهى //22:29ت م0196

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