

المدينة المنورة 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الأسبوعين الماضية 9369 جولة ميدانية، نتج عنها تحرير 2000 مخالفة، وإغلاق 810 منشآت تجارية مخالفة.

وكثفت الأمانة جولاتها الميدانية لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ورصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيقها.

// انتهى //

22:02ت م

0193





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تنفذ 9369 جولة ميدانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.