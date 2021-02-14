السعودية اليوم / أمانة الجوف وبلدياتها تغلق 48 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا خلال 3 أيام



سكاكا 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

أغلقت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية 48 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس

وكشف المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان عن تنفيذ 339 جولة رقابية خلال 3 أيام ضُبط خلالها 83 مخالفة من أبرزها عدم تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المنشأة، ودخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم قياس درجة الحرارة للمتسوقين والعاملين عند المداخل وعدم إبراز تطبيق توكلنا.

وأكد أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الفورية على المنشآت المخالفة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال خدمة البلاغات الموحدة 940.

//انتهى//

19:31ت م

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سكاكا 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية 48 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الجولات الميدانية المكثفة التي تنفذها فرق الرقابة الصحية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.وكشف المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان عن تنفيذ 339 جولة رقابية خلال 3 أيام ضُبط خلالها 83 مخالفة من أبرزها عدم تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المنشأة، ودخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم قياس درجة الحرارة للمتسوقين والعاملين عند المداخل وعدم إبراز تطبيق توكلنا.وأكد أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الفورية على المنشآت المخالفة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال خدمة البلاغات الموحدة 940.//انتهى//19:31ت م0182

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