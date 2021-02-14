

الرياض 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

التقى الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي اليوم في الرياض بالأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب سانو.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز العمل بين المجمع والندوة العالمية.

وثمن الدكتور قطب جهود الندوة العالمية التنموية وما تقدمه من مشروعات وبرامج في دول عديدة، وانعكاس ذلك على دور المملكة الريادي في خدمة وتنمية المجتمعات وإسهام شعبها المعطاء في المشروعات التنموية والإنسانية.

// انتهى //

19:03ت م

0180





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي يلتقي بالأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.