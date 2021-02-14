السعودية اليوم / فلسطين تسجل 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 وفيات و804 إصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 60 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 21 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي، فيما أجري 5177 فحصًا.

// انتهى //

18:57ت م

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رام الله 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 وفيات و804 إصابات بفيروس كورونا و522 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 60 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 21 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي، فيما أجري 5177 فحصًا.// انتهى //18:57ت م0175

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