السعودية اليوم / الأردن تسجل 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2447 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 327009 حالات شفاء بعد تسجيل 1207 حالات إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4455 حالة.

// انتهى //

18:55ت م

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عمّان 02 رجب 1442 هـ الموافق 14 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 347250 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 327009 حالات شفاء بعد تسجيل 1207 حالات إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4455 حالة.// انتهى //18:55ت م0173

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