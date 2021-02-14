شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس الوزراء الإيطالي لأدائه اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لماريو دراغي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الجمهورية الإيطالية.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية الإيطالية الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لماريو دراغي.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية الإيطالية الصديق.