شراكة مجتمعية للحد من الطلاق والخلاف الأسري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

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وقعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحيي بدر والشفا ومركز بيت الخبرة والدراسات الاجتماعية الأهلي اتفاقية شراكة وتعاون لمشروع “تكوين واستقرار”.

الحد من الطلاق والخلاف الأسري:

وتستهدف الخطة التنفيذية للمشروع بالتعاون بين الطرفين، رفع مستوى الوعي بين أفراد الأسرة من خلال برامج تنموية ووقائية في مجال الأسرة من خلال كوادر بشرية مختصة، كما تهدف الشراكة لمد جسور التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك للوصول لتكوين واستقرار الأسرة السعودية والحد من الطلاق والخلاف الأسري.

وقال صالح بن مبارك آل شايع رئيس مجلس الإدارة: إن الاتفاقية تأتي امتدادًا لنجاحات وشراكات سابقة بين الطرفين تكللت بالنجاح، آخرها مشروع “تكوين واستقرار”، حيث تم تفعيله وفق أفضل وأعلى المعايير، بما لدى الطرفين من خبرات سابقة تنوعت بين المنهج الأكاديمي في التعامل مع الأسرة، والممارسات والخبرات السابقة، ليتم التخطيط لتنفيذ هذا المشروع.

برامج وأنشطة ذات أثر للأسرة:

واختتم الشايع حديثه أن مركز بيت الخبرة والدراسات الاجتماعية الأهلي بقيادة المدير التنفيذي الدكتور، خالد بن سعود الحليبي، لديه خبرات أسهمت طيلة السنوات الماضية وما زالت في مجال الإصلاح والاستشارات الأسرية، حيث أكسبتهم العديد من الخبرات والممارسات مما نتج عنه تقديم العديد من البرامج والأنشطة ذات الأثر الممتد لأفراد الأسرة.

أما فواز الحربي، عضو مجلس الإدارة المشرف الإعلامي باللجنة، فأكد أنه ضمن مستهدفاتهم المستقبلية تفعيل جانب الشراكات مع الجهات العاملة بالحي، بالإضافة إلى الجهات التي تسهم بتكامل أعمال وبرامج اللجنة.

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