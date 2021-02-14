توقعات بموجة باردة وأمطار رعدية على معظم المناطق من الثلاثاء للجمعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على معظم مناطق المملكة من الثلاثاء المقبل إلى الجمعة.

وأوضح مركز الأرصاد أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الحالة من خلال الرابط التالي: هنا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أن تتساقط الثلوج يومي الأربعاء والخميس، على أنحاء متفرقة من المملكة.

ثلوج:

وقال مركز الأرصاد في بيان له عبر تويتر: إن الفرصة تتهيأ لتساقط الثلوج يومي الأربعاء والخميس على مرتفعات منطقة تبوك (اللوز، علقان، الظهر، الزيتة)، وكذلك على الأطراف الشمالية لمنطقتي الجوف (طبرجل، القريات) والحدود الشمالية (عرعر، طريف، حزم، الجلاميد).

انخفاض درجات الحرارة :

وأضاف المركز: يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة من مساء الأربعاء على شمال وغرب المملكة، ثم وسط وشرق المملكة.

كما توقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى يومي الخميس والجمعة من -1 تحت الصفر إلى 4 درجات مئوية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وشمال منطقة المدينة المنورة.

شارك الخبر