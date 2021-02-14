الطفل فراس السليمان يأخذ مكان مذيع الراصد ويختم الحلقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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شهدت حلقة اليوم من برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية موقفًا مؤثرًا بين الإعلامي عبدالله الغنمي مقدم البرنامج، والطفل فراس السليمان.

وطلب الغنمي من فراس السليمان أخذ مكانه كمذيع في الراصد، وذلك ليقدم للجمهور موهبة الطفل في الخطابة والمحاورة، وبالفعل نجح السليمان في تقديم بعض العبارات القوية والرسائل من منصة المحاور.

رسالة للمشاهدين:

كما طلب الغنمي من السليمان أن يوجه رسالة إلى المشاهدين ويختم حلقة اليوم، ليوجه الطفل رسالة بقوله: كل إنسان الله وهبه المواهب ويجب على الإنسان أن يكتشف موهبته في أسرع وقت حتى ينميها.

فراس السليمان ورسالة للآباء:

وتابع: “أقول للآباء: إنه يجب تمييز ميول الأبناء من صغرهم وتنمية ذلك حتى حين يكبر يكون هناك موهبة كبيرة، وكما يقول المثل: العلم في الصغر كالحفر في الحجر”.



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