وزارة الصحة تطلق حملة سند لهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

متابعات الخليج 365 - واس

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أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار “سند لهم “, تستهدف خلالها الأشخاص المؤثرين المباشرين على الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات كورونا، ومن أبرزهم (كبار السن، المصابون بسمنة مفرطة، وأصحاب الأمراض المزمنة).

حملة سند ليهم:

وتتضمن الحملة حث الأشخاص المؤثرين للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مثل (لبس الكمامة-التباعد-تعقيم اليدين-تلقي اللقاح) ليكونوا سنداً لهذه الفئات, وذلك تزامناً مع تزايد الحالات في هذه الفترة الحرجة.

وتشمل أهداف الحملة التذكير بالفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) والتأكيد بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأخذ اللقاح المضاد لكورونا، إضافةً إلى التقليل من نسبة الإصابات للفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفاته.

جهود وزارة الصحة:

وتأتي هذه الحملة امتداداً لجهود وزارة الصحة في توعية المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته، وإرشاد أفراده للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره .

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