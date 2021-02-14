تسجيل الأبناء على تطبيق توكلنا ومتابعة الوضع الصحي

تسجيل الأبناء على تطبيق توكلنا من الأمور الهامة خلال هذه المرحلة التي تتعامل فيها المملكة مع فيروس كورونا والتي تعمل على مواجهته بكافة الطرق وتطبيق توكلنا واحد من هذه الطرق التي تساعد في مواجهة فيروس كورونا، والذي يمكن من خلاله الاطلاع على الحالة الصحية لكافة الأفراد من المكفولين والتابعين المسجلين على التطبيق، سوف نتعرف على طريقة تسجيل الأبناء على التطبيق ومتابعة الوضع الصحي للأبناء.

تسجيل الأبناء على تطبيق توكلنا

يتمكن ولي الأمر من تسجيل الأبناء على تطبيق توكلنا من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة ومنها:

تحميل التطبيق على الهاتف الذكي.

تسجيل حساب على التطبيق من خلال رقم الهوية والاسم وكلمة السر.

تفعيل التطبيق من خلال منصة أبشر ورقم الهاتف المسجل على المنصة.

تسجيل بيانات الحالة الصحية للمستفيد.

الضغط على إضافة بيانات المكفولين.

كتابة بيانات الابن المراد إضافته على التطبيق.

كتابة الحالة الصحية والإجابة على الأسئلة.

والضغط على حفظ البيانات.

خدمات تطبيق توكلنا للأبناء

من خلال تطبيق توكلنا يمكن متابعة الحالة الصحية للأبناء وجميع المضافين على التطبيق، كما يمكن متابعة الطلبة على منصة مدرستي ومعرفة حالتهم التعليمية والتقويم الخاص بالطلبة

متابعة الحالة الصحية للأبناء على تطبيق توكلنا

يوفر تطبي توكلنا التعرف على الحالة الصحية للأبناء من خلال عدة خطوات منها: