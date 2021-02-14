كيفية تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين بأراضي المملكة العربية…

كيفية تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية هو من الأمور التي تشغل بال الجميع في المملكة، حيث قد أتاحت وزارة الداخلية السعودية خدمة تفعيل الهوية الرقمية لساكني المملكة ضمن الخدمات الإلكترونية التي تسعى حكومة المملكة لتوفيرها تباعاً لرؤية المملكة 2030 بهدف تحويل كافة الخدمات الحكومية المقدمة من قبل المملكة للطريقة الرقمية بهدف توفير الجهد والعناء على المواطنين ومواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة في كافة أنحاء العالم.

ما هي الهوية الرقمية:

كانت قد أطلقت وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق خدمة الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد الجديد، وذلك بعد التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي من خلال مركز المعلومات الوطني، وتعد تلك الخدمة هي عبارة عن نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية التي يحملها المواطنين وحتى هوية الأشخاص المقيمين في أراضي المملكة، حيث يتم من خلالها استعراض كافة بيانات المواطن والمقيم الشخصية من خلال منصة أبشر أفراد الجديد، باستخدام رمز QR Code، المتوفر عبر التطبيق، حيث أنه عندما يتم توصيل الهاتف بالانترنت يتم المسح على الكود الشخصي بكل فرد، يبدأ بعدها تحميل كافة بيانات الشخص، بالإضافة إلى إمكانية تحميل تلك البيانات على الهاتف المحمول الخاص بالشخص، حتى يتمكن من استعراضها واحضارها وقت الحاجة إليها.

طريقة تفعيل الهوية الرقمية:

كانت قد أطلقت وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع الجوازات والأحوال المدنية خدمة الهوية الوطنية، الأمر الذي لاقى إقبالا كبيرًا من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في التعرف على طريقة الحصول على الهوية الرقمية، ويمكن الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم الشخص بالدخول إلى تطبيق أبشر أفراد الجديد من الجوال الخاص به. يقوم بعدها بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية في الحقول المخصصة لها. يقوم بعد ذلك بالنقر على خيار “خدماتي” من الصفحة الرئيسية للموقع. يقوم بعدها باختيار “تفعيل الهوية الرقمية”. يقوم بعد ذلك باستعراض بيانات الهوية. يقوم بالنقر على “تحميل الهوية الرقمية” ليتم الاحتفاظ بها على جوال المستخدم. في حال عدم رغبة المستخدم في تحميل الهوية على الجوال الخاص به، يمكنه الدخول إلى خدمة تحويل الهوية الرقمية ومن ثم مسح ال QR Code لإظهار كافة البيانات الخاصة بالهوية، وعرضها عند الحاجة إليها في الوقت الذي يريد.

تحميل تطبيق أبشر أفراد الجديد:

كانت قد دشنت وزارة الداخلية التابعة للمملكة العربية السعودية في وقت سابق تطبيق أبشر أفراد الجديد، الأمر الذي يتيح لجميع المستخدمين في أرجاء المملكة العربية السعودية إمكانية إدارة كافة الخدمات الخاصة بالمستخدم وحتى أفراد عائلته ممن يتبعه، كما يتيح التطبيق أيضا ميزة البصمة عند تسجيل الدخول إليه، الأمر الذي يحافظ على خصوصية المستخدم بشكل أعلى وأدق بالإضافة إلى إضفاء مسحة أمان على التطبيق أعلى.