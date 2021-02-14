شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة: لجنة مختصة تتابع تطبيق احترازات كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شددت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في مقر العمل للحد من انتشار فايروس كورونا. وأصدر المدير العام للتعليم الدكتور أحمد الزائدي تعميمًا أكد فيه على جميع المختصين بأهمية الالتزام بالتدابير الوقائية ومنها منع التجمعات بكافة أنواعها وتحويل جميع الاجتماعات والفعاليات والبرامج الحضورية إلى رقمية (عن بعد) مع تطبيق التباعد الجسدي وتطبيق سياسة ساعات الدوام المرنة، والتأكيد على جميع الموظفين والموظفات بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، والتأكيد على تجنب المصافحة باليد وتوفير معقمات الأيدي في مقرات العمل.

وأشار الزائدي إلى أنه سيتم عمل جولات من قبل اللجنة المختصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفات.