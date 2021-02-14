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تعليم مكة: لجنة مختصة تتابع تطبيق احترازات كورونا

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جدة - خالد شويل - شددت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في مقر العمل للحد من انتشار فايروس كورونا. وأصدر المدير العام للتعليم الدكتور أحمد الزائدي تعميمًا أكد فيه على جميع المختصين بأهمية الالتزام بالتدابير الوقائية ومنها منع التجمعات بكافة أنواعها وتحويل جميع الاجتماعات والفعاليات والبرامج الحضورية إلى رقمية (عن بعد) مع تطبيق التباعد الجسدي وتطبيق سياسة ساعات الدوام المرنة، والتأكيد على جميع الموظفين والموظفات بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، والتأكيد على تجنب المصافحة باليد وتوفير معقمات الأيدي في مقرات العمل.

وأشار الزائدي إلى أنه سيتم عمل جولات من قبل اللجنة المختصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفات.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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