شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق حملة «سند لهم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار "سند لهم ", تستهدف خلالها الأشخاص المؤثرين المباشرين على الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات كورونا ، ومن أبرزهم (كبار السن، المصابون بسمنة مفرطة، وأصحاب الأمراض المزمنة).

وتتضمن الحملة حث الأشخاص المؤثرين للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مثل (لبس الكمامة-التباعد-تعقيم اليدين-تلقي اللقاح) ليكونوا سنداً لهذه الفئات, وذلك تزامناً مع تزايد الحالات في هذه الفترة الحرجة.

وتشمل أهداف الحملة التذكير بالفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) والتأكيد بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأخذ اللقاح المضاد لكورونا، إضافةً إلى التقليل من نسبة الإصابات للفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفاته.