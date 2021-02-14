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«الصحة» تطلق حملة «سند لهم»

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الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار "سند لهم ", تستهدف خلالها الأشخاص المؤثرين المباشرين على الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات ، ومن أبرزهم (كبار السن، المصابون بسمنة مفرطة، وأصحاب الأمراض المزمنة).

وتتضمن الحملة حث الأشخاص المؤثرين للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مثل (لبس الكمامة-التباعد-تعقيم اليدين-تلقي اللقاح) ليكونوا سنداً لهذه الفئات, وذلك تزامناً مع تزايد الحالات في هذه الفترة الحرجة.

وتشمل أهداف الحملة التذكير بالفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات ( كوفيد -19) والتأكيد بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأخذ اللقاح المضاد لكورونا، إضافةً إلى التقليل من نسبة الإصابات للفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفاته.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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