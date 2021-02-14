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شكرا لقرائتكم أمير الرياض يوجه بتوزيع 1000 وجبة يوميًا لمتضرري كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمير الرياض يوجه بتوزيع 1000 وجبة يوميًا لمتضرري كورونا
لعدم توافر فائض الأطعمة بسبب إيقاف المناسبات والحفلات
متابعات الخليج 365 - واس
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض بتوزيع (1000) وجبة طعام يوميًا ولمدة شهر ضمن مبادرة “خيرات الرياض” لدعم المستحقين المتضررين من جائحة كورونا وما ترتب على إيقاف المناسبات والحفلات من عدم توافر فائض الأطعمة التي كانت تصرف للمستفيدين في جمعية خيرات لحفظ النعمة.
مما يذكر أن مبادرة “خيرات الرياض” انطلقت بتوجيهات سمو أمير منطقة الرياض بهدف دعم المبادرات الخيرية والتنموية في المنطقة، وتتضمن دعم الأسر المتضررة والمتعففة والعمالة الوافدة المقطعة للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا.
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