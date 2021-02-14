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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 120 طنًا من الحطب المعروض للبيع بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-14

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 120 طنًا من الحطب المعروض للبيع بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أكثر من 120 طنًا من الحطب المحلي المعد للبيع في مستودع جنوب مدينة الرياض يديره مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية وآخر من الجنسية السودانية، ما يعد مخالفة لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.

جهود القوات الخاصة للأمن البيئي

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

 

حماية البيئة والحياة الفطرية

وحث الرائد المالكي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

 

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

القوات الخاصة للأمن البيئي
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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