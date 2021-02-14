شكرا لقرائتكم خبر تحرير 593 مخالفة للتدابير الصحية بأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حررت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 593 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وأسواق النفع العام.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 9622 جولة رقابية، و2013 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 396 منشأة، مبينة أنها استقبلت 2266 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس، وتطبيق (توكلنا)، ومخالفات الاشتراطات البلدية والصحية. وأكدت أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية والبروتوكولات الصحية للتأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الصحية والخاصة بمواجهة كورونا.

ودعت الأمانة الجميع لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية مثل التزاحم، وعدم التباعد الآمن في التسوق، أو الاجتماعات، وما يأتي ضمنها، وذلك على رقم البلاغات (940).

من جهة أخرى أطلقت الأمانة الحملة الثانية لبرنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في محافظة الخفجي، والتي أسفرت عن رفع 5260 م3 من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر وذلك باستخدام 500 كيس نفاية واستبدال 60 حاوية نفايات.

وأوضحت الأمانة أن الحملة شارك فيها 46 عاملا و13 معدة، مشيرة إلى استمرار أعمال النظافة في مختلف أحياء وشوارع المحافظة وصيانة دورات المياه العامة وغسل حاويات النفايات ونظافة الشواطئ، ومسح وتسوية الساحات في المناطق المختلفة حسب الجدول الزمني المعد للحملة.