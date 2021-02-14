شكرا لقرائتكم خبر إغلاق منشآت مخالفة ومصادرة 2400 كجم من الخضراوات بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 3 محلات مخالفة، وذلك خلال جولات رقابية على المنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، وفي إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

ورصدت مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء عملية النقل والتخزين، إضافة إلى عدم ارتداء العاملين للكمامات. إضافة إلى جولات رقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية؛ وذلك للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، نتج عنها إتلاف 30 كجم من الأسماك الفاسدة، نظرا لتخزينها بطرق سيئة، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحلات المخالفة.

وأغلقت الأمانة مستودعا ومصنعا للجبس؛ وذلك لمخالفة الاشتراطات البلدية في منطقة أبومراغ، يعمل دون تراخيص نظامية.

وواصلت الفِرق الرقابية في بلدية جنوب مكة الفرعية جولاتها الرقابية لمتابعة الظواهر السلبية على مواقع حجز السيارات، بطريق الليث، ومصادرة عدد من الخيول التي تستغلها عمالة وافدة، وذلك بغرض تأجيرها بطرق مخالفة.

من جهة ثانية نفذت الأمانة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، بمساندة الإدارة العامة للنظافة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 1618 كجم من الخضراوات والفواكه، وضبط 14 عربة خشبية، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

من جانب آخر واصلت الفرق الرقابية في بلدية الشرائع الفرعية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، وأسفرت الجولات عن مصادرة 638 كجم من الخضراوات والفواكه، وجرى تسليمها لجمعية إكرام لحظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

وفي السياق نفسه نفذت الفرق الرقابية في بلدية العمرة الفرعية بحملة رقابية مكثفة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، للحد من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وأسفرت الحملة عن مصادرة 150 كجم من الخضراوات والفواكه تم تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، مؤكدة مواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي لكل الظواهر السلبية.

من أعمال أمانة العاصمة الرقابية: