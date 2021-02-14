جولات تفتيشية لمواجهة كورونا بالسجون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت (دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف)، جولات متفرقة على السجون ودور التوقيف في مختلف مناطق المملكة، للوقوف على جودة التدابير الاحترازية وسلامة الإجراءات المتخذة من (إدارات السجون ودور التوقيف) في مواجهة فيروس كورونا التي أسهمت في حماية السجناء والموقوفين من الجائحة.

وأوضح وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام فهد الرشود، أن مديرية السجون تضطلع بدورها على أكمل وجه في هذا الجانب.

وتأتي الجولات تنفيذا لتوجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب بتكثيف الجولات الميدانية الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف للتأكد من توافر الإجراءات الاحترازية المعتمدة من السلطات المختصة في ظل جائحة كورونا.